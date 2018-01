¡PPK, “deszavalícese”!

El nuevo gabinete de PPK debe reflejar la salida de una vez por todas de la tutela política del desorientado Fernando Zavala, que tanto daño le ha hecho. Si no, no dura seis meses más. Y también PPK debe ahora nombrar ministros que purguen a todo el Estado de los nocivos caviares. Que se olvide del espejismo zavalista de buscar siempre la aprobación de la izquierda: el divorcio con esta ya es total y PPK no puede tener enemigos infiltrados en la administración pública, tipos que le sabotearán desde donde estén agazapados, viviendo siempre de la teta pública y sin renunciar a ella, pese al indulto.

- Verónika Mendoza suelta idiotas disparates demagógicos como: “El señor Kuczynski ya no es más el presidente de los peruanos, porque lo que ha hecho con el indulto inmoral e ilegal es una vil traición a la patria”. No, hijita. Eso es golpismo barato. A mí tampoco me gusta PPK y a mí también me gustaría que no sea mi presidente por sus trapicheos con Odebrecht, pero ES y SERÁ mi mandatario mientras la Constitución le ampare. Mendoza debería regresar a lo que era su verdadero nivel: asistenta de Nadine. Dice muy poco de muchos peruanos que esta haya sacado un 19% de votos.

-Alucino cómo un ex encarcelado por emerretista, un ex premier del Apra, un ex congresista de las bancadas toledista y ppkausa y un propietario de un partido/vientre de alquiler (ahora está por cerrar con los desesperados mendocistas de Nuevo Perú), como el superoportunista Yehude Simon, tenga sangre en la cara para atacar a otros. Que Yehude recuerde que en el Congreso le apodaban “Yejudas”... A él si le conocemos en toda su dimensión. Y da más asco que horror. ¿Por qué aún tenemos tipos así en la política peruana?

-¿Carmen McEvoy sigue aún de embajadora en Irlanda? ¿“Republicana”? ¡Jua, jua, jua!