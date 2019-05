¿Y si la plata fuera chilena?

-Siempre me llamó la atención la pasividad, indiferencia o hasta aliento con que la izquierda, mucha prensa y el “electarado” peruanos recibían años atrás las revelaciones sobre que un militar nacionalista como Humala había recibido dinero venezolano chavista (directo) y brasileño lulista (indirecto) para sus campañas presidenciales. ¡No les parecía un asunto delicadísimo e indignante que otro país interfiera así en las elecciones y aun así seguían con Humala! Seguramente la situación habría sido muy distinta si el dinero hubiera sido chileno: solo en ese caso habrían reaccionado como hubieran debido. Porque a mí me importa mucho menos si Humala recibió aportes o se enriqueció con estos a que estos dineros provengan de gobiernos extranjeros. Mucho más serio me parece esa suerte de traición a tu país que la corrupción. Pero ese pequeño detalle parece no incomodarle mucho a nadie.

-Me parece peligroso que se pregunte en encuestas sobre a quiénes la gente considera culpables. Esas son interrogantes –que no he visto formular en ningún lado del mundo– que incentivan el más peligroso populismo legal, aquel que presiona a los jueces, vulnera la presunción de inocencia y contribuye a una odiosa atmósfera de linchamiento. Deben ser magistrados a posteriori y no encuestas a priori quienes determinen a los culpables. Es tan malo como preguntar por el cierre del Congreso. Todo puede acabar muy mal antes de 2021 si no nos medimos todos.

-¡Una economista liberal y ex-MEF como Meche Aráoz defendiendo una norma que subsidia negocios privados! ¿Pronto volveremos a ver cortos obligatorios peruanos antes de las películas, como con Velasco?

-¿Por qué, según Gabriel Prado, ese audio de Villarán no fue considerado como prueba por el MP? ¿Y por qué no se filtró, como tantos otros?