Siempre se ha dicho que en política NO existen las casualidades. ¿Fue “casualidad” que justo salgan dos denuncias demoledoras sobre las dos principales figuras (Guzmán y Mora) del Partido Morado? Hagamos la típica pregunta del detective… ¿Quién se beneficia? Hay quienes especulan con que el Apra o el FP estuvieron detrás. ¿Acaso el voto morado, de corte caviarón, iba a engrosar sus resultados? Evidentemente, no. Además, el Apra ya no tiene los operadores políticos de antes y los naranjas han demostrado que más torpes no pueden ser. No creo que ellos hayan sido, pero son un conveniente chivo expiatorio para tapar a los culpables o para cebar la paranoia tuitera caviar. ¿Y el desordenado AP? ¡Menos!

Segunda hipótesis: el típico lío interno, pues siempre tus peores enemigos se ubican en tu propia bancada. Así, algún morado enemigo de Mora filtró la denuncia. Y algún “morista”, molesto por el trato de Guzmán al general tras estallar el lío, filtró lo de Guzmán; todo más plausible que la conspiración fujiaprista.

Pero si vamos a beneficiados directos, el más favorecido es Salvador del Caviar, que tras esta quemada de Guzmán queda solito como el abanderado presidencial de la caviarada, un reemplazo en el poder que, además, agradaría más a Vizcarra. Y con un vehículo ya listo como el Partido Morado, totalmente infiltrado por los caviares. Categóricamente remarco aquí que no creo que Del Caviar tenga nada que ver con estas maniobras sucias, pero que sí me es muy posible especular con que los operadores caviares-oficialistas (tan activos hace rato) estén tras estas dos explosiones. A ellos les interesa más capturar al Partido Morado a que este sea importante en este Congreso (basta con que entren los suyos que ya están aquí) y que el no tan vizcaviar Guzmán gane en 2021.