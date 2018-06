Picotazos de viernes

- Diario Uno se ocupó ayer bastante de mí, cosa que me honra, hasta con una de sus sirvientes. Sería interesante que su dueño Arturo Belaunde Guzmán nos cuente cómo fue de peculiar la transferencia de Sotil al Barcelona desde el Deportivo Municipal, donde él era dirigente. O su recordado paso por el Lawn Tennis, que acabó en el TC. O de su principesca vida en Malasia. O del origen de su apodo ‘Chumpitaz’ en el Ejército. También que nos revele cómo financia desde hace varios años su diario sin publicidad y sin tiraje, que solo dedica exclusivamente sus portadas a atacar machaconamente a determinados políticos, pues desde que se murió Wiener, nadie sabe escribir allí. ¿Cómo come Hemergio? ¿Cuánto le paga?

- Como Mohme siempre habla de los derechos laborales, me imagino que ya les subió el sueldo en La República a sus periodistas –solo colegiados y con cinco años de servicios– tras esta última alza de la RMV, tal como manda la ley. Esta establece que deben ganar tres RMV como mínimo (S/2,790).

- Un amparo toma solo diez días en Suiza, como vimos con Paolo Guerrero. Y es como debe ser, porque se falla contra urgencias. Aquí el juez Fidel Torres Tasso se tomó casi tres años en fallar por uno que le solicité contra su coleguita San Martín, que, claro, me denegó.

- La envidia es uno de los siete pecados capitales y me parece que en ella cayó el cardenal Barreto cuando comentó que “el Congreso está de espaldas al pueblo” justo en estos días que el Legislativo iba a condecorar a su némesis, el cardenal Cipriani. Como escribió Quevedo: “La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come”. Me imagino que este curita Barreto sería condecorado hasta con la Orden del Sol si la izquierda gobernase. ¡Jesuita y rojimio, valga la redundancia!