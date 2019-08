Petrocaviar

Empecemos con lo importante, lo vital: ¡qué miedo que esta guerra comercial entre USA y China escale a una guerra monetaria abierta! Ya China advirtió a Trump con esa devaluación competitiva del yuan. La llamada “trampa de Tucídides” desde Esparta y Atenas: una potencia emergente inexorablemente se enfrentará a la dominante. Por este impacto, se devaluaron todas las monedas latinoamericanas, cuyas economías son barquitos de papel en medio de las broncas de estos dos gigantescos portaaviones. Le espera harta chamba al BCR con nuestra divisa. Y me preocupa la caída del cobre, tan importante para nosotros, por esta guerra.

-No me sorprendió esta revelación de Barata sobre el expremier Villanueva, pues los rumores ya venían desde hace tiempo. Sí me sorprendió lo de Villarán. La veía recibiendo plata para campañas para politiquear, pero jamás para ella directamente. Ojo que Villanueva no solo fue premier de Vizcarra, sino su operador en el Congreso para defenestrar a PPK. ¿Vizcarra le sacó inesperadamente del premierato para “refrescar” su gabinete o porque ya sabía que se venía esto? ¿Qué más sabe Villanueva?

-El poder de las ONG en Perú es colosal: Petroperú acaba de firmar un convenio con Proética para que esta los supervise. Una evidente jugada política de su actual presidente, Carlos Paredes, para que la caviarada le trate con guantes de seda. Vamos a ver ahora si Proética nos explica por qué se dispararon los costos de la refinería de Talara hasta los US$6 mil millones.

-Es impresionante la anarquía que se vive en Arequipa. Bastan un gobernador orate y unos centenares de vándalos para paralizar la segunda ciudad del país. Qué frágiles somos...

-Aviso para que después no inventen historias: tomo vacaciones televisivas por unos días. Y, reitero, no participo en redes sociales. Son impostores.