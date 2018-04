Perú saudita

Sé que a estas alturas cualquier cosa que haya firmado PPK llama a sospecha (más aún al estar justo por salir) y no meto mi mano al fuego por nadie, pero me parece que se ha desatado una histeria politiquera con estos contratos petroleros y que el flamante ministro Ísmodes lamentablemente se ha mostrado muy medroso para defender a su sector. Si así empieza, estamos fregados.

A ver, seamos lógicos por alguna vez: 1) Perú NO es un país atractivo para la exploración petrolera y es deficitario en producción. No somos una ‘vedette’ petrolera. Desde 1930 que no los somos. Ni con la IPC u Oxy. Olvídense de eso. 2) Encima, el bajetón precio actual del barril nos hace aún menos atractivos. Mejor apuestas en lados más seguros para encontrar crudo. 3) La fácil explotación por sistema ‘shale’ en EE.UU. ha provocado que caigan las ganas de asumir riesgos. 4) Ya se ha usado antes la negociación directa para contratar y ahora me imagino que hubo que acudir a ella, dado que nadie se presentó a las licitaciones anteriores. 5) Las establecidas regalías escalonadas son normalitas, nada leoninas para el Perú. 6) Los contratos pasaron todos los filtros legales y en sus tiempos. 6) NO sabemos si hay petróleo en esos lotes marinos, así que hablar de “entreguismo” es sencillamente imbécil, pues NO estás entregando riqueza existente alguna. 7) La pesca no se ve para nada afectada por la exploración petrolera: eso es demagogia e ignorancia. 8) Si anulamos los contratos, olvídense de que alguien más va a querer venir a invertir a un país que, además de nada atractivo, no es serio. 9) Basta de que Dammert y los demás congresistas rojos (Foronda, Cevallos) paralicen la inversión con demagogias tontas. Lo más patético es que sus colegas fujimoristas y otros “tontos útiles” les siguen.