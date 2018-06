Perla, Peschiera, Mendieta y AFP

La presentadora Perla Berríos terminó siendo apartada de Latina por negarse a leer comerciales como si fueran experiencias propias. Estaba embarazada de siete meses y su padre había muerto muy poco antes. ¡Crueldad! Perla acudió al PJ y ganó –por goleada– en las dos instancias. Se supondría que Latina optaría por pagarle, pues tampoco es que sea una fortuna para quebrarlos. Pues no, increíblemente Latina acaba de interponer una casación ante la Corte Suprema. La casación solo evalúa si hay fallas formales. No las hay. Y como es muy raro que se gane una casación laboral, la impresión que tiene Perla es que esta es una maniobra dilatoria para mortificarla y demorar un año más la entrega de su indemnización. Latina tiene un rosario de juicios laborales (mi segunda audiencia es en agosto, la primera de Lúcar también, ya sale la primera sentencia de Tito Alvites, etc.). Lo más sorprendente es que, tras esto, ahora el ex gerente Andrés Badra enseña en la U. de Piura... Y me sorprende aún más que la ministra Mendieta, las ONG feministas (Flora Tristán, Manuela Ramos) o Rocío SS jamás se pronuncien por Perla. ¡Si su jefe hubiese sido yo y no AAR, me imagino la reacción! Tampoco las AFP, propietarias últimas de Latina, hacen nada frente a estos “tratos laborales” cuando los pueden resolver en un instante. Justo este 22 de junio acaba de darse una cumbre SMV Perú-Chile con todos los actores financieros y allí se les recriminó a nuestras AFP porque toleraban comportamientos impropios de sus gestores, ante el impávido Juan Manuel Peschiera, titular de nuestra SMV, y la incomodidad de Joaquín Cortez, su par chileno (porque allá las AFP no toleran estas cosas de sus gestores). ¿“Environmental, Social and Governance” con una despedida embarazada y tantos juicios, Peschiera?