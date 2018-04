Pedro te regala un 18%

Amigo lector, el día que a usted le suban en 18% las boletas de las universidades y los colegios de sus hijos o le cobren un 18% extra por un préstamo bancario o un seguro de vida, tenga presente en sus oraciones al economista mendocista (ex aranista) Pedro Francke, que está en campaña para que se cobre IGV a las pensiones universitarias y escolares, créditos bancarios y seguros de vida, un 18% extra que a la larga terminará pagándolo el consumidor final, dado que siempre quien ofrece el producto se cobra todo de una manera u otra. ¡Gracias, Pedro!

- ¿Por qué Kenji se tiró atrás en la Fiscalía? ¿Para evitar el desafuero congresal? ¿Porque de verdad existe el video de PPK y lo dicho allí podría hacer regresar a su padre a prisión? ¿Porque le asustaron, filtrando lo de la acusación de Limasa a LR como ejemplo? ¿O de verdad siempre fue periférico en la campaña y no estaba efectivamente enterado de nada?

- Poner una foto hace poco del congresista Galarreta y sus prótesis con el titular “Se lava las manos” en el rojimio Diario Uno NO es gracioso. Yasser Gómez (el autor, un sujeto con una peculiar barba. Me dicen que es de Patria Roja, aunque este anduvo en la municipalidad villaranista y en la campaña mendocista en el sur), y el editor Hemergio “Paco” Moreno Tineo deberían pedir las disculpas del caso. No sean asquerosos.

- Me cuenta mi amigo Ricardo Uceda que Latina Canal 2 no respondió para unirse a la muy reciente campaña del botón en el pecho en solidaridad por la libertad de prensa en Venezuela. Pensar que su ex gerente general Andrés Badra es venezolano... ¿Y el propietario Jesús “Suzo” Zamora León no apoya la libertad de prensa en un país hermano?

-PD: Jorge del Castillo me aclara que nunca militó de joven en Acción Popular, como aseguran por el Apra.