¡Patty por su séptimo partido!

La todopoderosa ONG IDL quiere ahora sacar a Chávarry por la puerta falsa, vía la suspensión de su colegiatura en el CAL. ¡Qué interesados están en el MP!

-¡Qué tal descomposición de la bancada ppkausa! Ya se fueron el trío caviar (Lombardi, Costa y De Belaunde), el trío derechista (Olaechea, Heresi y Vieira), el comunista del grupo (el actual ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que tenía al Che Guevara en su despacho) y Patty Donayre, que ya lleva seis partidos (FIM, toledismo, la alianza paniagüista Frente de Centro, la pepekausista Alianza por el Gran Cambio, Fuerza Popular y PPK) en su haber. Ojo que es muy susceptible. ¡Hasta ahora no le perdona el “cállate, cojuda” a Gilbert Violeta (eso es malacrianza, no sexismo)! Solo permanecen el dúo ex toledista (Bruce y Sheput), Meche Aráoz y algunos pocos más. Una cosa une a todos en PPK: todos aborrecen a Violeta.

Cierto es que la izquierda, el acuñismo y el fujimorismo también han tenido rupturas, deserciones y hasta traidores. Pero el naufragio de la derecha peruana tecnocrática es preocupantemente colosal. Llegaron al Ejecutivo para acabar desmantelados. Encima Heresi está insinuando que Cavassa les habría ayudado para ganar las elecciones presidenciales. ¡Eso es muy serio!

-¿El “electarado” en Arequipa elegirá a Elmer Cáceres Llica como su nuevo presidente regional? ¡Blasones tiene! Es demagogo, rojimio, insta a la población a que tenga más de 12 hijos, fue acusado de violación, fue filmado en una agresiva borrachera, descomunal y callejera, es antiminero y es xenófobo (antivenezolano y antichileno). ¡Todo un crack para el “electarado”, que ya le puso en segunda vuelta! ¡Como su opositor Ísmodes es un tipo correcto y normal, Elmer tiene todas las de ganar en la segunda ciudad más importante del “país”!