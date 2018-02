¡Parias! ¡El mundo nos mira!

Si bien el evento canadiense PDAC (se pronuncia “pidac”) es la reunión minera más importante del mundo, es difícil de creer que nuestro embajador en Ottawa, Vizcarra, haya venido a Lima “por coordinaciones” (algo que jamás ninguno de sus antecesores hizo). Y su arribo ha incrementado el runrún político: que PPK ya se va antes de que Barata le pulverice, que se queda por orgulloso, que hay una guerra sorda Meche-Vizcarra, que Vizcarra ya acordó el relevo vía un “gabinete conversado” con la oposición, que Meche está por prenderle el ventilador, etc.... Ayer PPK sacó juntitos a sus dos ‘vices’ a pasear por Ancón. Pero el gesto adusto de Vizcarra era significativo...

- Esa reciente sentencia de la Corte (IDH) es un mamarracho: se usó un proceso ajeno para meter el tema del TC, la Corte pasó por encima de un Congreso, no se respetó el proceso en trámite ni las vías internas, se hizo permanente algo que no debe pasar de provisional, no fue a pedido de la Comisión (IDH)… Y todo para salvarle el cuello al caviarazo Eloy Espinoza, magistrado que cambió un fallo ya emitido. Sospecho que Eguiguren debe haber tenido mucho que ver. ¿Y ese cuento de que nos “volvemos un paria”? ¿Creen que al mundo le interesa un oscuro fallo de una Corte de países sudacas sobre uno de los más remotos y sudacas de ellos? ¿Trump, Putin, Xi o Rajoy no van a dormir? Es que esa Corte se ha vuelto una especie de súper Senado caviar latinoamericano, capaz de ver cualquier tema: no me sorprendería que PPK acuda allí si le vacan.

- Por sequía, los millones de habitantes de Ciudad del Cabo están por quedarse sin una gota de agua en mayo. La multa ya es de 700 euros al que pase su cuota de racionamiento y la orden es ducharse en grupo. Una catástrofe que nos debería hacer reflexionar a los irresponsables limeños.