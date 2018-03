Desde los Panamericanos…

- A mí se me cayó PPK desde que asumió y se negó a cancelar los Panamericanos, un gasto suntuario innecesario para un país con un déficit fiscal creciente y con mil urgencias mucho más prioritarias para usar ese dinero. Cierto que tonteras como las carcajadas (¡escalofriantes!), los bailecitos (¡estúpidos!), las idas de boca (¡provocadoras!) y la gimnasia pública (¡absurda!) me hicieron dudar de su salud mental, pero los Panamericanos fueron para mí la “prueba ácida” (junto a Talara). Desde allí me percaté de que era un frívolo sin brújula. Y que también sus atletas estrellas Zavala y Thorne no ganarían medallas.

- Qué gracioso es leer a los coleguitas que hace unos días insinuaban que Vizcarra era un “traidor” mudo y ahora le adulan (para que se rodee de caviares): el peruano es muy cortesano.

- Por este PPK nos olvidamos del planeta. Y las cosas no van bien últimamente, pues Trump ya se está poniendo peligroso… Botó al cuerdo Rex Tillerson de la Secretaría de Estado y le reemplazó por el ‘halcón’ de Mike Pompeo, guerrero de la CIA. Luego nombró a John Bolton, aún más belicoso que Pompeo (si cabe), como su asesor de Seguridad Nacional. Con esa gente tan termocéfala, creo que muy posiblemente vamos a ver una guerra con Irán (o Corea del Norte).

También Trump inquieta en lo económico: como su nuevo consejero económico presidencial (un puesto clave) ha puesto a Larry Kudlow, un comentarista de TV bastante ‘light’, y ya Trump ha comenzado una irracional guerra comercial contra China y el planeta elevando aranceles y lanzando amenazas. Eso puede traer una crisis económica mundial severa.

Nunca pensé que iba a extrañar a George W. Bush en la Casa Blanca y a Jorge Salmón en la Alcaldía de San Isidro. Jamás. Ambos son unos portentos en comparación con sus sucesores.