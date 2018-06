Para Paloma Noceda y el ministro Alfaro

La congresista Paloma Noceda habla de la necesidad de revisar los libros escolares. ¡Claro que hay que revisar los libros escolares! Pero a mí esos temas de sexo ni me van ni me vienen. “Género” o cucufaterías virginales no son mis guerras, salvo que obligaría una educación sexual muy completa (básicamente para evitar el embarazo de adolescentes, el mejor aliado de la pobreza), y que se respete al homosexual.

Vamos a lo importante, a lo ideológico. La ministra humalista Salas orientó los textos escolares a un sesgo de izquierdas. Por eso, allí uno encuentra bellezas como que el difunto intelectual onegeísta comunista Carlos Iván Degregori y Raida Cóndor, la madre de un desaparecido en La Cantuta, son prácticamente dos héroes nacionales iguales a Miguel Grau (Formación Ciudadana-Quinto año, páginas 101 y 102). También se coloca absurdamente como “personajes ejemplares” del nivel de Bolognesi al escritor comunista Alberto Flores Galindo o a la abogada caviarona Beatriz Merino (Formación Ciudadana-Segundo año, páginas 55 y 127). ¿El político castrista Alfonso Barrantes fue igual de importante para el Perú que el arqueólogo Julio C. Tello (Formación Ciudadana-Tercer año, página 63)? ¿La sentencia a Fujimori por Barrios Altos y La Cantuta debe ser enseñada obligatoriamente en el colegio (Formación Ciudadana-Cuarto año, página 83)? Y que uno de los “revisores académicos” de un año escolar haya sido Nelson Manrique, conocido ultraizquierdista, ha significado que los chicos aprendan que el guerrillero comunista Hugo Blanco es supuestamente una figura a destacar (Historia-Quinto de media, página 135). O cuando se habla del proceso de cambios económicos por las migraciones, solo se menciona al rojo Matos Mar y se omite a Hernando de Soto. A fumigar esos rojeríos.