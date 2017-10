La paisana china Jacinta Tudela

Según el ministro Nieto, una madre de tres niños no debe estar detenida. Ya saben, mujeres: tengan varios hijos para no ser encarceladas… Te inquirirán en el censo si te consideras quechua, mestizo, blanco, negro, etc., pero para los funcionarios del ministro Del Solar esa pregunta –clasificatoria y al más viejo estilo, por cierto– no es para nada racial… El ministro Basombrío advierte que te retendrán en una comisaría hasta las 5 p.m. si te encuentran en la calle durante el día del censo, pero eso “no es una detención” (o sea, Fujimori hubiera censado el día del autogolpe a Gorriti). Y como postre: nada menos que la presidenta de la Comisión de la Mujer justifica parcialmente la violencia contra la mujer… ¿Por qué se hablan tantos disparates? ¿Habrá mucho plomo en el agua?

-El futbolista George Weah ha pasado a la segunda vuelta presidencial en su natal Liberia, tras ganar la primera vuelta. Aquí clasificamos al Mundial y fácil el arquero Gallese o Guerrero terminan de presidente en 2021...

-A más de un caviar local le debe haber sabido a chicharrón de sebo que José Ugaz haya perdido recientemente y por goleada (72-45) su reelección en Berlín como presidente de Transparencia Internacional ante la argentina macrista Delia Ferreira.

-No creo que se deba censurar o boicotear a Rafo León ni a Phillip Butters, ni a nadie si se exceden. Si ofenden a alguien, pues allí está el PJ. Prefiero el exceso a la censura. Lo que sí jode es que la reacción es muy distinta si un rojo o un caviar veja a un fujimorista, un aprista o un derechista. Allí sí hay silencio y no chilla. Aúllan por la paisana Jacinta (¿allí sí no es también válido el argumento de que es un personaje satírico de ficción, como defienden a la china Tudela?), callan por la congresista Chacón