¿Ya pagó Daniel Salaverry?

-"Fallo contra Carhuancho es ilegal", tituló La República ayer. O sea, una simple opinión se puso como un hecho. Y hasta se abrió un periódico con eso... Eso es activismo manipulativo, no periodismo. De vergüenza ajena.

-El 58% de A/B cree que Vizcarra no interfirió con el MP. Y el 73% de A/B no cree que haya excesos en la Fiscalía. Este 'país' no tiene remedio…

-Como muchos, no quiero que nuestro brillante ‘electarado’ elija a algún rojo en 2021 y este termine robándome mis fondos en la AFP, como en Argentina (y pudo haber pasado aquí con Humala si Nadine y Castilla no le moderaban), así que más bien que el Gobierno facilite aún más la libre disposición de los ahorros previsionales, pues por quien debe velar Vizcarra es por los ciudadanos y no por los gestores de las AFP.

-Hay nombramientos tan inoportunos. ¿U oportunos? Según Correo, el propio Vizcarra acaba de designar como agregado policial en México al investigado por supuestamente "chuponear" hace poco a García desde un vehículo. Ya los malpensados huelen un “premio”.

-¿Cuándo el ahora ferviente vizcarrista (y otrora furibundo aprista y después keikista ultra) Daniel Salaverry pagará los S/1’089,243 que su constructora le debe al Tesoro Público, Essalud y ONP?

-PD: Muy cordialmente, discrepo de la portada de Perú21 de ayer. Es extremadamente peligroso que se predisponga o se determine la culpabilidad de personas a través de encuestas. Y no me parece atinado de Datum preguntar algo así, lo que no he visto en ningún otro lugar del mundo. Un exceso. ¿Mañana se inquirirá si se cree que todas las encuestas están 'arregladas'? ¿Que si todos los periodistas son mermeleros? ¿Que si todos los futbolistas son mujeriegos? ¿Que si todos los banqueros son usureros? Ya pues. Hay límites para todo. Cordialmente, reitero.