El origen de los 610 millones

Más de uno ha piteado, con razón, por la birria que nos va a pagar Odebrecht por sus fechorías. Y ser crítico no significa que se quiera salvar a "AG", Villarán, Moreno u otros nombres que van a salir en esos interrogatorios.

Ojo también que la tan denostada filtración actual no es nueva, pues el IDL ya había sacado todos estos detalles de la negociación en una nota en diciembre. Cuando le filtran al IDL es bueno. Cuando le filtran a otros es malo… Y hasta he leído varios editoriales en distintos sitios que no han tenido este pequeño detalle de diciembre en cuenta: el IDL lleva de las narices a muchos.

Pero S/610 millones y a 15 años es una bajada de pantalones indignante. Y hacen mal muchos en echarle la culpa al fiscal Pérez, a la Procuraduría o al bienamado Congreso por ese monto. Ninguno de ellos calculó esa reparación. Esa cifra salió del Decreto Supremo 096-2018-EF del 10 de mayo del año pasado, que a su vez reglamentó la Ley 30737, la norma dedicada a recomponer la rota cadena de pagos en el sector construcción y a establecer la fórmula por la cual se estimaría la indemnización de Odebrecht. Allí se establece una ecuación rara, con forma medio de álgebra, en el capítulo VII/artículo 49, para obtener estos S/610 millones. Y quienes firman ese decreto son el ya presidente Vizcarra, su premier Villanueva y sus ministros Tuesta (MEF) y Heresi (Justicia).

A ellos hay que preguntarles de dónde salió un cálculo tan mezquino para el Perú, no a Pérez o la Procuraduría, que tan solo son funcionarios que acatan lo que les indican. Es como cuando alguno le ha querido hacer un apanado a Osiptel por todo este lío de las llamadas de Keiko, cuando este ente no tiene la menor vela en ese entierro. Pero la ignorancia, la mala leche y la demagogia campean en nuestro "país".