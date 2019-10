-Algo en lo que casi nadie ha reparado en medio de este tráfago es que el presidente de facto (tal es su situación) Vizcarra gobernaría los próximos cuatro meses emitiendo decretos de urgencia, los cuales no pueden ser ni rechazados, ni fiscalizados, ni revisados por la Comisión Permanente que reemplazaría al mercado, que solo se limitaría a pasar sus observaciones al próximo Congreso, que podría ser muy favorable al presidente de facto Vizcarra, dado que este controla el aparato estatal y la chequera pública. Un ingenuo me dice que sería controlado por el TC (¿ese dominado por el oficialista Eloy y su bloque) y el PJ (¿con CSM reinando allí?). ¡Por favor!

-Mercedes Araoz confirmó por qué siempre será “Mechita”. Siempre light y buenona, Mechita “arrugó” asustada por la absurda denuncia penal de los comunistas Arana y Apaza y seguramente porque le hacían memes. No renunció cuando debía renunciar (lo que hubiera forzado la salida de Vizcarra) y renuncia cuando no debe hacerlo… Lo más triste es que hasta el chambelán o “Mayordomo de Palacio” Zeballos (no es nuestro primer ministro constitucionalmente, así que le llamaremos así. Ni gabinete tiene, además de que el Congreso se disolvió inconstitucionalmente, sin las firmas de los ministros) declaró que ella sigue siendo vicepresidenta. ¡Ni siquiera la dejan entrar a su oficina en Palacio ni al Congreso!

-Mi amiga la aguerrida Juliana Oxenford llamó “probo” a Eloy Espinosa-Saldaña en un tuit… What! ¿Estás enterada, Juliana, de que postuló al TC mintiendo con que tenía un doctorado? Ya pues…

PD: Muy bueno ese tuit de ayer de Beto Ortiz: “Con esta prensa tan adversa al gobierno resulta realmente admirable que aún no haya cachacos tomando las redacciones por asalto para silenciar las feroces críticas”. Sin comentarios, coleguitas.