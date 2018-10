El odio caviar manda aquí

Tenía que ser un 3 de octubre el día que le levantasen el indulto a Fujimori. Tenía que coincidir con el golpe de Velasco, mejor aún cuando se cumpliesen 50 años de esa mierda. En política no hay coincidencias ni casualidades y la izquierda sabe muy bien cómo escoger sus fechas simbólicas. Lo que ha hecho el Poder Judicial es un legicidio en toda la regla, pues se han sentado encima de la absoluta prerrogativa presidencial del indulto.

Por supuesto que te sacarán los “argumentos legales” de siempre, con sus abogadetes y opinólogos de siempre. “Los abogados le pueden hacer un traje hasta a un jorobado”, como dicen los españoles y la caviarada es experta en eso. No por gusto los caviares controlan las facultades de Derecho, la mayor parte del Poder Judicial o esas omnipotentes ONG que son en verdad bufetes de abogados escondidos, como tampoco no por gusto siguen intentando bajarse a Chávarry para retomar el mando de la Fiscalía.

Porque los caviares son los que mandan en este ‘país’ desde hace muchos años. Ellos dominan la academia, los aparatos de justicia, casi toda la prensa (pues los que no son caviares o enmudecen o les adulan), la ‘sociedad civil’, los corresponsales locales de diarios extranjeros, la cultura y el 90% de los artistas, además de haber infectado a mucha juventud. Y Vizcarra ya es suyo. No son muchos, pero son una maquinaria muy bien organizada y aceitada por plata de afuera. Una vez más han impuesto su odio y su revancha. No les importa polarizar, dividir aún más al país. No. Lo que les importa es la venganza. Aquí mandan Mohme, el IDL y todos esos. ¡Ya para qué hacer elecciones!

Como me comentaba un amigo, “aquí hay que canjear el carné del CAL por un desatorador de wáter. Eso es lo más idóneo y adecuado para ejercer”.