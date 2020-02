-Muy bien explicó mi amigo César Romero –este viernes pasado en La República– las metidas de pata del defenestrado procurador Ramírez al promover reuniones de Odebrecht con ministros: 1) No era de su competencia meterse en el tema porque el gasoducto no figura en la colaboración eficaz. 2) No debió acudir a los ministros sino a la estatal Comisión Especial Multisectorial para controversias internacionales, ente creado específicamente para estos casos. 3) No debió estar presente en reuniones de ministros con Odebrecht porque tampoco es competencia de un procurador estar de sapo en esas conversaciones. Bien botado, por más que AAR, RMP, el IDL y todos los coleguitas caviares chillen. Dicho sea de paso, La República llevó doce páginas enteras y una a ¾ de publicidad estatal ese mismo viernes. Eso al poco tiempo de una “entrevista exclusiva” en ese medio con Vizcarra. Sin mayores comentarios…

-Es evidente que tanto el premier Zeballos como la ministra Vilca van a durar poco. Zeballos ya ha pasado a ser una carga para Vizcarra y la conocida proclividad de este a traicionar sin asco todo lo que no le sirve le da poco tiempo de vuelo a este ferrandiano Leonidas Carbajal que tenemos de premier, mientras que Vilca entra con demasiada polémica alrededor (humalista, vinculada a minería informal, con roches pasados con empleados en el Congreso). Lo gracioso es que Humala la sacó de viceministra por la minería informal y la destinó a Ingemmet, uno de los órganos que controla la formalidad en la minería... Cosas como esa solamente pasan en el Perú.

-Diego García Sayán hizo trabajos legales para Odebrecht al mismo tiempo que era ya juez, propuesto por Perú, en la Corte-IDH. ¿Lindo, no? Por ética, no debería estar en el Comité Consultivo de la Junta Nacional de Justicia.