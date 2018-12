El ocho es siempre complicado

-El Perú es cíclico. Cuando volví de España en 1993, no se podía criticar para nada a Fujimori. ¡La gente te comía vivo si le tocabas a su chino! Estaba endiosado por casi todos. Ahora que me fui, sucede lo mismo con Vizcarra, intocable para la mayoría, divinizado. Una suerte de Pericles. “Que se quede el 2021”, te dicen. Cómo son… Y algo similar sucede con el fiscal Pérez. Salvo Rospigliosi, Federico Salazar, este servidor, Tafur (“barbarie judicial”), Campos y alguno más que injustamente se me escapa, Pérez es un enviado del cielo para muchos coleguitas, sin errores, perfecto. Es “el hombre del año”. Como mucho, te admiten que ha cometido “algunos excesos” (a ver que los cometan con ellos). No le ven como un fiscal politizado, arbitrario, “figureti” (lo de la amenaza de Tubino es hasta de risa), desmesurado y hasta abusivo.

-Para variar, el año terminado en “8” fue complicado para el país: 1948 (golpe de Odría), 1958 (fuerte recesión y programa con el FMI), 1968 (golpe de Velasco), 1978 (“stagflación” peruana, con FMI encima), 1988 (inicio de la hiperinflación), 1998 (la gran triple crisis que nos duró hasta 2004: Niño, rusa y asiática), 2008 (inicio de la gran recesión mundial)… Y ya viene enero con las confesiones de Barata y Odebrecht.

-Alucino con cómo muchos saludan esta “balcanización” del Congreso en tantas bancadas como algo “sano”. Como también que los cuatro caviares y el cantante que se han juntado se autodenominen Bancada Liberal. Junto a los kenjistas, serán el nuevo oficialismo congresal, pues está claro que Vizcarra no aguanta a Mechita, Sheput y Bruce.

-Leer a un juvenil ex alto funcionario villaranista criticar a Castañeda es de risa… ¡La frescura (por no usar otra palabra más criolla y marítima) que se manejan algunos!