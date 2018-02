Lo que ocasiona esa CIDH…

-Por culpa de esta izquierdista CIDH (Corte) y su opinión de establecer el matrimonio gay en Costa Rica es que ha terminando ganando un fanático religioso en la primera vuelta presidencial, un pastor evangélico que hasta antes de la orden de la CIDH (9/1/18) ni figuraba en las encuestas. Es la reacción visceral de un país cuando se vulnera tanto su soberanía jurídica y le imponen algo que no quiere. Aquí nos hicieron indemnizar terroristas y seguramente revertirán el indulto, norma de orden interno. Y como buen país de gallinas que somos, acatamos y acataremos cualquier indignidad.

-¡Qué horror lo sucedido con esta niña! Siempre he sido partidario de la pena de muerte, sencillamente porque el mundo estará algo mejor sin algunos homínidos particularmente crueles. Y pierdes tu derecho a la vida si no cumples el deber de respetar la vida de los demás. Nada más. No me interesa disuadirles, rehabilitarles o encerrarles. Pero concedo que mi vecino tiene un punto: nuestro PJ no es idóneo para tomar una decisión de tal calibre; con jueces tipo César San Martín no existe ninguna garantía.

-Ayer nuevamente no tuvo quorum la Comisión Salaverry (Talara, Gasoducto Sur, Gambetta y Metro 2), por lo que esta vez no se pudo interrogar a Campodónico por Talara. A diferencia de la Comisión Lava Jato, allí hay congresistas (Dammert, Nelly Cuadros, Sergio Dávila) que definitivamente no quieren investigar. Por algo será…

-Jorge Bruce y César Lévano patinan feo ayer en sus columnas. Lo de confundir a terroristas con abigeos fue yerro del ministro Miguel Rotalde en 1965, no de FBT en los 80. Y PPK no estuvo casado con la hija de un jefe de la CIA (William Casey), sino de un congresista demócrata con el mismo apellido (Joseph Casey).

-¡Qué buen zapatazo a Rafael Correa! Priceless!