-¿Creen que el bloque caviar del TC va a declarar inconstitucional el evidente golpe de Vizcarra contra el Congreso si precisamente eso les ha permitido quedarse un tiempo más allí y que fue precisamente una maniobra de Vizcarra y Salvador del Caviar para que la caviarada y el oficialismo no pierdan el control del TC (iba a entrar mucho mejor gente que Eloy, Ramos, Miranda y Ledesma)? ¿Encima con una comunistaza como Ledesma ahora al frente (que se pasó de intelectualmente huachafa con tanto discurso inicial feminista y tocar al cantante castrista Silvio Rodríguez y al himno en quechua)? Creer a estas alturas en la justicia en el Perú es más iluso que creer en Papá Noel...

-No voy a entrar al fondo del asunto de esta bronca por Falconí en el TC (es más, no me simpatiza Falconí y creo que su primer reemplazante Thornberry está más calificado), pero sí quiero dejar algunas preguntas conexas a este lío… ¿Por qué la fiscal de la Nación Ávalos habría filtrado su voto sobre Falconí a la prensa (lo siento, pero esa es mi impresión)? ¿Es ya tan normal que una de las más altas funcionarias públicas use así a los solícitos medios para ventilar sus diferencias? ¿Por qué toda la caviarada –y sus ingenuos compañeros de viaje— se la ha emprendido contra Falconí (y también Zavala)? ¿No será que la caviarada quiere que entre Siles, el segundo suplente que es TAN cercano a las ONG caviares? Ya estoy viejo para estas cosas…

-Coincido con la leyenda de la caricatura de ayer del rojo de “Heduardo”: “12 años de prisión para Kenji, gracias a que yo lo investigué y acusé por favorecer a PPK…” (Keiko dixit en el dibujo). Vive tu Karma, querida…

-¡Ese manotazo malhumorado de Bergoglio a una feligrés cargosa lo hacía Cipriani aquí y la caviarada mediática le crucificaba peor que a San Pedro!