Nuevos malos de la película

La izquierda y sus tontos útiles ya están creando, con la ligereza e irresponsabilidad de siempre, un nuevo mito demagógico, de esos que calan fácil entre los menos avisados. ¡Hasta Vizcarra se ha prestado a eso! Este mito consiste en aseverar que hay grandes y malvadas empresas que le deben un montón de dinero al Estado y que, de puros mañosos, las han judicializado para no pagarlas. ¡Entonces, a cobrarles a la mala a esos malvados antiperuanos, que los chiquitos sí pagamos (mentira: el 70% informal evade en este país)!

Vamos por partes: 1) Todos tenemos derecho a reclamar si creemos que el tributo se nos ha aplicado mal. Una legítima defensa legal de tu caja no es una pendejada. 2) Sunat no es infalible y a veces quiere cobrar absurdos. ¿O la izquierda cree que Sunat siempre tiene la razón? 3) No es culpa ni de Sunat ni de las empresas que el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial sean tan extremadamente lentos e ineficientes, reteniendo los expedientes por años sin tomar decisiones. 4) El 80% de los montos mencionados no es por la deuda en sí, sino por las moras, que se incrementan día a día por la lentitud del TF y el PJ, amén de que las tasas por moras son criminales: hacen impagables las deudas y deberían ser revisadas. 5) En otros países es posible que la empresa y Sunat lleguen a un acuerdo sobre un monto final a pagar, para cerrar casos que ya son muy largos y cuyas moras son impagables. Aquí no existe ese mecanismo.

Me encantaría ver que Sunat le pretenda cobrar un impuesto mal sustentado a La República o a Pedro Francke, Arana, Lévano y la Mendoza y que estos renuncien voluntariamente al reclamo. O que les acumulen unas moras astronómicas y las paguen sin chistar. O que les echen a ellos la culpa de que el TF es muy lento.