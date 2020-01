- Toda esa propuesta de la Comisión Tuesta de unas obligatorias elecciones primarias abiertas para presidente, congresista, alcaldes y gobernadores se cae abajo si este domingo la abstención y los votos nulos/blancos resultan tan elevados como se pronostica. ¡Si una elección congresal resulta tan desangelada, imagínense unas primarias! No va a ir ni el gato o, peor aún, van a ser distorsionadas porque solo votarían los militantes afanosos por los candidatos más radicales o populistas. Otro welcome to reality para la “ingeniería política” caviar de escritorio.

- No se asombren, pero es muy posible (99%) que Daniel Mora esté presente en el próximo Congreso si no renuncia personalmente y el Partido Morado pasa la valla congresal (algo fijo), pues es el privilegiado número 3. Mora sabe perfectamente esto y calculará que es mejor ser un entretenido congresista repudiado a ser un militar retirado y aburrido en su casa.

- Este primer puesto de Salvador del Caviar es celebrado prematuramente por los caviares: Castañeda punteaba lejos en enero de 2010 (23%), como Lourdes Flores (28%) en noviembre de 2005.

- ¿Leyeron a August King ayer? Ya la caviarada propone que Del Caviar lidere al Partido Morado. La jugada está clarita…

- No participo en redes. No tengo Twitter. Ergo, NO estoy pasando encuestas. No soy @mariateguinof (ni @AldoMariategui), así que la veterana locutora Elena Pasapera estuvo insultando ayer a algún impostor o a la pared. También ignoraba que la señora era tan roja, hincha actual del FA. Debe entonces haberse iniciado votando en 1962 por el FLN del general Pando y el cura Salomón Bolo Hidalgo o por el socialista Luciano Castillo o por el socialprogresista Ruiz Eldredge. Me dicen que @mariateguinof es un señor cuyo apellido empieza con F. Ya que la pare de una vez.