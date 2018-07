Nicaragua sangra y la izquierda calla

No es una casualidad que la CGTP y la izquierda hayan escogido este 19 de julio para movilizarse, dado que hoy es el aniversario del paro del 19 de julio de 1977, que fue posiblemente la huelga general más potente de esta central roja, tanto así que motivó el anuncio de un calendario electoral por parte del entonces dictador Morales. Y a la izquierda de nuestros días le exudan las ganas de un adelanto electoral. ¿Por qué la izquierda y todos los chiquillos socialconfusos que marcharán hoy no se dirigen de paso a la embajada de Nicaragua a protestar contra la masacre diaria que el dictador sandinista Daniel Ortega le inflige a su gente? ¿Ha escuchado alguien a Marisa Glave, Verónika Mendoza, Indira Huilca o Marco Arana pronunciarse sobre la represión a balazos en Masaya? ¿A Diario 1 o a Lévano? ¿A Rocío SS? ¿A mi amigo del champú? ¿A las ONG Aprodeh, la Coordinadora o el IDL? No. Es que Ortega es –o dice ser aún– de izquierda, protagonizó la ‘revolución sandinista’ y fue aliado incondicional de Fidel y de Chávez; por eso se le perdona o esconde todo.

- Ya le están buscando obstáculos al desarrollo de la megamina de litio recientemente descubierta en Puno. Recuerde que allá tampoco dejaron desarrollar los yacimientos petroleros de Pirín (lago Titicaca) y el proyecto argentífero Santa Ana (Bear Creek). ¡Somos pobres, seámoslo siempre!

- La nueva Constitución cubana reconocerá la propiedad privada. ¡Fidel, revuélcate en tu tumba!

- Siguió ayer la suerte singular de La República con la supuestamente prohibida publicidad estatal: avisos de Indecopi (¡tres!), Poder Judicial, Caja Paita, Caja Cusco y el Minsa. Gustavo Mohme y su gerente general, Rubén Ahomed, son extraordinariamente hábiles, pues logran captar y publicar avisos estatales a pesar de la prohibición.