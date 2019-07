¡Muchas gracias, Popolizio!

“La captura del Estado peruano por la caviarada es impresionante: a este ‘gobierno’ no se le ha ocurrido mejor idea que presentar a Julissa Mantilla Falcón, una ultracaviar profesora de la PUCP, como la candidata peruana para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras el desastroso paso del humalista Eguiguren por allí, el Perú vuelve a poner a otro caviar para seguir siendo amonestado y derivado a la Corte Interamericana (feudo de García Sayán y los suyos) cada vez que las ONG caviares acuden allí. Si bien esto es responsabilidad del canciller Popolizio, está clarito que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, anda detrás, porque, además de rojimio, es incondicional del congresista ultracaviar Gino Costa”.

Lamentablemente, todo lo anterior se ha concretado la semana pasada y Mantilla ya ha pasado a integrar la CIDH. O sea, el Perú seguirá siendo dominado y masacrado desde allá por los caviares gracias a un Ejecutivo que se supone que se eligió en 2016 para que haga una política de derecha. Pero a ese sujeto tan singularmente nefasto para el país que resultó PPK se le ocurrió meter a izquierdistas abiertos, como este Zeballos, y a caviarones encubiertos, como Vizcarra, en su equipo.

En cuanto a Popolizio, de este no creo que ni a caviar llegue y le debe interesar un pepino quién arribe a la CIDH: él solo obedece al jefe, pues, por lo que me cuentan quienes bien le conocen, es el típico “sí, señor, como Ud. disponga”. Muy eficiente para segundón, pero que no daba la talla como para ser el canciller. Claro que Popolizio es Talleyrand al lado de los cancilleres humalistas Rafael Roncagliolo, Eda Rivas y Ana Sánchez, pero no era de lo mejorcito de Torre Tagle.