Mucha salvajada legal y mediática

Como está picón y despechado por haber perdido la presidencia del TC, ayer el “doctor” Eloy Espinosa-Saldaña traicionó la majestad misma de su institución y salió a cuestionar a sus colegas, colaborando a demoler la poquísima institucionalidad que existe en este “país”, en complicidad con cierta prensa activista o irresponsable y ciertos abogados figuretis u oficialistas. Es más, Eloy siempre debió inhibirse, como su par Ledesma, en examinar temas vinculados al fujimorismo, dado que su (homónimo) padre fue uno de los vocales injustamente purgados de la Corte Suprema por Alberto Fujimori el 9 de abril de 1992 (Decreto Ley No. 25.423) por su presunta cercanía al Apra (argumento que le valió que Mulder le otorgue el voto que le faltaba para ser elegido en el TC). Otra salvajada legal que ha tomado el rival PJ –y esa cierta prensa y abogados– para intentar revertir sentencias en el TC es que todos los fallos que determinen la decisión sobre un caso deben coincidir en sus fundamentos. Como bien ayer declaró el Dr. Ghersi: “Ese argumento es falaz porque la parte decisoria en un fallo es parte trascendental (…) Las consideraciones de cada uno pueden ser diferentes, mas no en el fondo”. Y sobre el irregular cambio posterior del voto de Vergara Gotelli años atrás para justificar otra salvajada legal ahora, Ghersi aclaró: “…los magistrados actuaron ilegalmente porque reinterpretaron el sentido del voto de un magistrado que ya estaba muerto”. También Ghersi puntualizó que los endiosados fiscales no son parte en el proceso del hábeas corpus, así que “calladitos más bonitos”.

PD. Por enésima vez: NO participo en redes sociales. NO uso FB ni Twitter ni nada de eso. NO soy el tuitero @amariateguiof ni ningún otro. Averigüé, pero es un rollo eliminar un sosia del Twitter.