Moras que saben a caviar

-El cuasi-eterno rector de la PUCP ha confesado –en una complaciente conversación, no entrevista, con una docente de ese claustro– que se apropió adrede del dinero de sus alumnos, mediante moras ilegales, por falta de caja. Eso no tiene excusa alguna, pues es un delito contra el patrimonio ajeno. Ese señor debe ser apartado del cargo, junto a toda esa argollita caviar que controla la PUCP desde hace décadas.

-¿Les parece normal que un mandatario extranjero reciba a las dos máximas autoridades intermedias de un país vecino para que estos le pidan servicios de energía y telefonía? Pues eso acaba de suceder con las regiones Moquegua y Tacna, y el presidente boliviano. ¿De cuándo acá los gobernadores regionales hacen política exterior y económica independiente de la nacional? ¿Y de cuándo aquí se permite que Bolivia meta las narices así en nuestro “país”?

-Tras esta payasada de este inútil referéndum (tan aplaudido por coleguitas áulicos), no le auguro mucha vida al presente Congreso. La gente ha votado abrumadoramente por las preguntas y las respuestas que Vizcarra les propuso (había mil cosas mucho más pertinentes que preguntar: voto preferencial, voto voluntario, etc.), mientras que el Congreso no ha cesado de desprestigiarse, entre inmensas metidas de pata propias (el ISC a los casinos y el blindaje a Mamani son impresentables) y una prensa que no deja de masacrarle. Vizcarra vive de la confrontación para tapar sus carencias como gobernante, así que el próximo round veraniego será forzar el cierre de un Legislativo muy impopular.

-Parece que Arequipa ha elegido a ese Cáceres como su nuevo gobernador. Zenón en Moquegua, Aduviri en Puno y este Cáceres. ¡El “electarado” nunca me falla!

-Toman el oleoducto con lanzas en pleno siglo XXI… ¡Y dicen que esto es un “país”!