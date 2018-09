El ‘Moqueguazo II’ de Vizcarra

Como este lunes escribí mi columna muchas horas antes de que hable Vizcarra, me quedé corto respecto a mi advertencia de que este irresponsable caballero nos estaba llevando a una parálisis económica –y hasta a una recesión– si prosigue con ese ánimo belicoso. Más de un agente económico debe estar frenando sus inversiones en la espera de cómo acabará este pleito Ejecutivo-Legislativo, donde Vizcarra ha escalado aún más el conflicto.

Coincido totalmente con los juicios del presidente del BCR Velarde (“sería un suicidio seguir con este enfrentamiento”) y el congresista Vitocho García Belaunde (“es un mensaje totalmente político y con dosis de demagogia pura (…). Vizcarra está utilizando una fórmula exagerada para poder seguir levantando popularidad”). Ya tiempo atrás me habían advertido de que Vizcarra era un político ambicioso proclive a caer en la temeridad más irresponsable por aplausos, pues él fue un gran animador del violento ‘Moqueguazo’ de 2008, donde se tomaron carreteras y hasta se capturó a un general de la PNP. Por lo visto, no ha madurado y más bien se cree un monarca, pues quiere imponerle la manera de legislar al… ¡Legislativo! Su mensaje ha sido “el Congreso debe legislar en los tiempos y términos que yo quiero o, si no, lo cierro”. Y qué curiosa esa “coincidencia” entre la portada de LR del domingo y cuatro de sus columnistas (tres de ellos conocidos ex fujimoristas noventeros) en pedir el cierre del Congreso. Uno hasta pensaría que esa jugada fue para hacerle la “camita” a Vizcarra más tarde... ¿Algunos coleguitas ya estaban dateados por Palacio de la movida? Y como Mariscal Nieto es una provincia de Moquegua, el ex ministro Nieto nos ha resultado el mariscal de campo del moqueguano Vizcarra…

PD: Belmont ya está segundo... ¡Mi “electarado” nunca me falla!