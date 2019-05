‘Momento Kodak’: no más activistas

Esta debacle villaranista pulverizó a todos esos insoportables activistas ‘progres’. Se acabaron la ‘reserva moral’ y las lavadas de banderas. ¡‘Momento Kodak’!

-¿Por qué 36 meses de prisión preventiva a Keiko y 18 meses a Villarán?

-Confieso que me sorprendió que no le den prisión domiciliaria a Villarán. Conociendo al poder de la caviarada, me esperaba algo así. Como hace rato que la caviarada se limpia con el resto, no les hubiera sido rochoso. Me imagino que seguirán molestos con Villarán por intentar candidatear junto a Urresti.

-Graciosa la defensa de Gabriel Prado: soy tan tonto que firmo un papel para abrir una cuenta bancaria asumiendo que es un formulario de empleo… Como Anel, Glave, Rey, Hernán Núñez, Huilca, etc.: “Somos tan tontos que se gastaban millones en nuestras narices y no nos preguntamos de dónde provenía el dinero”. ¿Les creen?

-Ahora Huilca y Rocío SS dicen que Villarán no era de izquierda... Pronto dirán que era aprista o fujimorista.

-El sicoanalista y columnista caviar Jorge Bruce prefirió escribir de cualquier tema que de Villarán. Así son.

-Forsyth apoyó a Villarán en la revocatoria. Y Susel Paredes trabajó con Villarán. ¡Hasta la defendió en sus gastos de campaña (ver https://canaln.pe/actualidad/susel-paredes-mentira-que-villaran-este-gastando-5-millones-campana-n153740)! La Victoria huele a caviar solapa. Por eso levantarán tanto al arquerito.

-Sería de película si es verdad que el gerente villaranista José Miguel Castro trabajó en el equipo anticorrupción de JDC en 2001. ¡Jua, jua, jua!

PD: Como Cayo Mucio puso la mano en el fuego por Roma, yo la pongo por Claudia Cisneros ante tanto ataque. Claudia es una fervorosa activista radical, en mis antípodas, pero es de las personas más rectas que conozco. No linchemos como ellos.