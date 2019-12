La República abrió portada ayer con “Bajos sueldos y trabajo excesivo en McDonald’s y otras cadenas”. De lo que siempre he oído en el gremio, LR no se ha caracterizado precisamente por pagarles mucho a sus redactores (me cuentan que el promedio para experimentados es S/2,500). También que estos no tienen tampoco una carga de trabajo particularmente leve. ¿Están todos sus redactores y “weberos” en quinta categoría o existe la trampita de pagarles por recibo de cuarta categoría? ¿Es cierto o no que tienen allí harta gente con el sueldo mínimo? ¿Tienen sindicato? Según reveló el semanario H-13 –un medio muy lejano de ser “aprofujimorista”–, Mohme desde el año 2007 segregó a la empresa LR en dos: 1) Grupo La República S.A., en el que tan solo seis miembros de la familia reciben los jugosos dividendos de ese 30% del Canal 4 que tan fácilmente obtuvieron. 2) Grupo La República Publicaciones S.A., en el que se ubica el resto de trabajadores (más de 500) que no perciben ni un sol de esos beneficios. ¡Así también yo soy socialista! ¿Y qué opina la columnista comunista Sigrid Bazán de esa jugadita, porque no protesta para que esos dividendos también “chorreen” a la clase trabajadora de LR? Cuando Mohme y Sigrid critiquen a otros, que se acuerden del techo de vidrio...

Ciertamente, mucho empleador se malea feo. Recomiendo que los reclamos laborales se hagan directamente, de haberlos, a los inversionistas extranjeros. Así alguna vez resolví –muy satisfactoriamente– un problema muy latino.

PD: Sobre esta tragedia en un McDonald’s, Rosa María Palacios criticó en LR que se use “colaboradores” en lugar de “trabajadores” porque “precariza la relación de trabajo”. ¡Entonces que ordene a su empresa familiar Laive que deje de usarla tanto en sus memorias y comunicados! ¡Jua, jua, jua!