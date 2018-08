Minimizar a Lima

-La izquierda y mucha prensa anda calladita con esas denuncias de acosos sexuales en la PUCP por parte de profesores caviares. ¡Sucedía en la Universidad de Piura (Opus Dei) y la chilla hubiera sido sideral!

-Según H-13, la Fiscalía ha encontrado aún más evidencias respecto al ingreso de dinero brasileño al villaranismo durante la revocatoria. El MP ha armado todo un circuito de cuentas, manejadas por dos allegadas a Villarán. Incluso, ya se sabría quién es el célebre “Budian”. Ojo, que aquí la cosa es peor, porque se firmaron casi simultáneamente suculentos contratos con OAS y Odebrecht. A otros les meten en la canasta por muchísimo menos. Pero estos son izquierdistas y no pasa nada. ¡Hasta consigues becas conyugales si fuiste villaranista!

-Me preocupa cómo ciertos medios están buscando crear otro 5 de abril, un nuevo cierre del Congreso, que esta vez no sería malo, porque la mayoría es fujimorista. No me asombra en LR o Diario 1, pero sí en otro mucho más importante, que ha abierto seguidito sus portadas en estos días con encuestas en plan demolición. ¿Qué nos pasa?

-La gente en este “país” ha perdido completamente el sentido del ridículo: ver a todo un señor ministro de Educación cantando una versión “progre” de la casi extinta canción infantil “arroz con leche” me provocó una profunda vergüenza ajena. Uno es libre de quedar como un tonto (ojo, uso una palabra suave. Merecería otra, ciertamente), pero que piense en el cargo que detenta antes de ser payaso.

-Cuidado con los zarpazos caviares: el viceministro Raúl Molina pretende que Lima solo tenga 14 diputados sobre 100, en esa tontera de Congreso bicameral futuro, cuando la capital tiene un tercio del electorado. Claro, el “progre” Molina sabe que Lima vota más a la derecha y por eso quiere minimizarla.