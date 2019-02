Por miedoso o por 2021

-¿Por qué Vizcarra no se atreve a hacer reformas de calado si no va a postular en 2021, el Congreso está domesticado, la mayor parte de los medios le son incondicionales, la caviarada no le incordiará a cambio de trabajos y pulverizar a sus enemigos, Eloy le controla el TC y aún tiene una popularidad muy alta? Vizcarra no tiene nada que perder y el Perú mucho que ganar. Con toda la mala fama que tenía y sin el control del Congreso, Michel Temer aprovechó su breve mandato en Brasil para implementar reformas laborales, administrativas y fiscales muy importantes. O Vizcarra se muere de miedo o va a postular en 2021. No hay otras respuestas para tanto inmovilismo por pánico a las encuestas.

-Nuestro oleoducto no solo ya soporta 45 días de bloqueo, sino que incluso esta semana ha sido tomada la Estación 5 (nota muy pequeña en nuestros medios). Es decir, un grupito de peruanos que bloquean adrede el suministro de combustible y el ahorro de divisas para el resto de peruanos. Y todo esto ante la mayor indiferencia de las autoridades (por miedo a imponer su autoridad y bajar en popularidad) y de los medios limeños, eternamente concentrados en sus centralistas hiper-super-mega obsesiones (¡claro, Chávarry era mucho más importante que el oleoducto paralizado!). No hay duda de que ese viejo refrán “el peor enemigo de un peruano es otro peruano” es la verdad más cierta, profundizada aún más desde estos años... Jóvenes con sesos y ambiciones, este ‘país’ no tiene solución. No sean ilusos. Váyanse a Australia, Nueva Zelanda o Canadá.

-Las cojudeces que pueden sacar en el Congreso: reservar 8% de una construcción para damnificados o día libre a funcionarios por montar bicicleta 45 días...

-Con César San Martín aún de vocal supremo, me río de esa reciente “Declaración de Arequipa” del PJ…