¡Midis, fortín del Frente Amplio!

-La ministra “Liliana La Roja” niega sus vínculos políticos con el Frente Amplio, pero el pasado 3 de mayo nombró (RM 140) a Víctor Marcial Zamora Mesía como JEFE de su gabinete de asesores en el Midis. Y Zamora es, por lo menos, un simpatizante del Frente Amplio (FA), pues Zamora firmó, en noviembre de 2016, un comunicado institucional del Frente Amplio (ver https://www.facebook.com/notes/bancada-nuevo-perú/por-un-nuevo-perú-democratizando-y-fortaleciendo-el-frente-amplio/214508142318311/) como parte del llamado “FA-Salud”. También Zamora se hizo conocido por ser uno de los firmantes izquierdistas que pidieron la salida al aire del programa radial de cardenal Cipriani.

Es más, otro integrante de ese gabinete de asesores del Midis es el marxista Alexandro Saco, integrante del FA Sembrar. ¡Así que no me vengan a decir que la ministra ha roto palitos con el Frente Amplio de Arana o que no botó a Lesly Shica por criticar a la congresista aranista Foronda si al mismo tiempo frenteamplistas integran su clave gabinete de asesores!

Y las “conciencias periodísticas de la nación” (AAR, RMP, Mirko Lauer, Glatzer Tuesta) no se han pronunciado sobre el despido de Lesly Shica. Hasta ayer el editorial de LR criticó a la ministra La Rosa, pero todos estos calladitos.

-¿Han escuchado a las congresistas Huilca o Glave pronunciarse contra la sangrienta represión que el sandinismo de su camarada Daniel Ortega está ejerciendo contra los manifestantes universitarios opositores? ¿Arana? ¿Verónika Mendoza? ¿Diario 1? ¿Las ONG IDL, Aprodeh o la Coordinadora? ¿Esa no es una “criminalización de la protesta”?

PD: ¿Mohme solo fue a Palacio este 31 de mayo para invitar a Vizcarra a la SIP? Ummm