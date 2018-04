-Magnitudes para pensar: el PBI de la Moquegua que gobernó el presidente Vizcarra anda por los S/8,700 millones (30% por cobre), con 160 mil habitantes y un presupuesto regional de S/370 millones. El PBI del San Martín que gobernó el premier Villanueva es de S/5,500 millones, con 800 mil habitantes y un presupuesto de S/630 millones. La región Callao tiene sumada casi la misma gente (un millón) y presupuesto (S/.970 millones), mientras que su PBI es casi el doble. Relativamente chico lo administrado por la dupla V-V.

-Sigo con mi telenovela turca particular: ayer tuve mi audiencia de conciliación laboral con Latina-Canal 2 (demanda mía iniciada por desconocer el pago de mi contrato, aún vigente por muchos meses más. Luego me percaté que, por el Código Civil art. 1768, mi contrato de locación de servicios pasaba a indeterminado tras seis años. Y yo llevaba 8 años, así que les va a salir mucho más caro, si quieren. Ellos a su vez me han demandado arbitralmente por unos intimidantes S/. 5 millones). Siempre altaneros, se negaron a plantear cualquier arreglo: “NO” seco. Me sorprendió que el propietario Jesús “Suzo” Zamora León y su firma Enfoca SAFI hayan enviado al abogado de Latina Canal 2 –ese otrora aparente amigo- Gustavo Gómez Morante con dos letrados más para una simple conciliación (¿temerán al precedente?), acto donde solo se dice “sí” (y se propone una transacción amistosa para negociar) o “no”. Y fue “NO”. ¡Latina-Canal 2 muy amistosa NO es con su gente! Si no, pregúntenle como acabaron también con Perla Berríos, Nicolás Lúcar, Eduardo Guzmán, Mijail Garrido-Lecca, Sofía Franco o Melisa Peschiera. “Nos hacemos cargo…”. A ver si con el nuevo G.G. Rodrigo Mejía Miranda cambia esa tónica de su antecesor Andrés Badra Badra. ¡Suerte a los de adentro!