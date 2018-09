La mesa 011507 y Arana

Rocío Silva Santisteban se pone saltona en Twitter porque hago algunos cálculos sobre lo que Marco Arana y el resto de rojos le han costado al país en exportaciones (US$12,350 millones) por bloquear Tía María y Conga. Y añade que escribo mal. Sobre lo segundo, por lo menos no voy por la vida como una eterna aspirante a poetisa, con una producción personal bastante mediocre –siendo generoso–, aun para un medio poético tan opaco como el peruano actual. Me río de esas ya maduritas “promesas” peruanas que nunca llegaron a puerto. Y si lamentarme porque un país pobre como el Perú pierda esa cantidad descomunal de dinero me torna en un “economicista pragmático” a sus ojitos, pues me felicito por entender lo elemental de lógica y aritmética, dos materias que parecen estar muy alejadas de su tan poética mente.

Dicho esto, me gustaría que la moralista Rocío SS nos comentase este par de temas de su paladín Arana. Uno es su irregular ingreso al Congreso, de donde debería ser desaforado, pues en la cajamarquina mesa 011507 SOLO se anularon los votos preferenciales de su correligionario (FA) y rival, Juan César Regalado, pero NO los de Arana, cuando correspondía anular los votos de ambos por igual al estar comprendidos los dos en la misma causal. Eso significó que Arana entre al Legislativo por solo 53 votos. ¡Y se removió al personero del FA para desistir de la apelación! ¡Todo un escándalo! Sin ese regalito a Arana, Regalado entraba. Pero nuestra brillante y atenta prensa apenas le prestó atención al asunto, porque a los rojos se les pasa todo.

¡Rocío SS, tu admirado Arana debería ser expectorado del Congreso!Y también pregúntale al congresista Jorge Castro por qué este Arana le pidió que no investigue al fiscal Pablo Sánchez. Sé honesta intelectualmente. Alguna vez.