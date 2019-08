Mechita no tiene madera...

-A pesar de que Salvador del Caviar quiso ayer minimizarlo, no es poca cosa esto de que no se haya discutido y aprobado el texto de iniciativa de reforma constitucional y adelanto de elecciones en el gabinete. De no haberse dado, es una clarísima infracción constitucional al artículo 18, inciso 7 de la C-93 y acarrearía una acusación constitucional, que llevaría a la separación de todos los ministros del gabinete y su inhabilitación política por 10 años (lo segundo alcanzaría a Vizcarra tras dejar la presidencia). Del Caviar prometió entregar las transcripciones del Consejo de Ministros, pero aquí lo que se le exige es la grabación, porque a los papelitos se les reemplaza. Ya Del Castillo adelantó que pediría la nulidad de lo solicitado al ser írrito el acto.

Se me dirá que es una leguleyada, que el 95% de los irritados peruanos no entenderán el tema o no les importará y que la caviarada se encargará de taparlo (el silencio de Allan Wagner y su ONG Transparencia habla mucho al respecto). Pero alguna vez habría que respetar la Constitución en este “país” bananero (con perdón de los bananeros).

-¿Será cierto ese rumor de que Del Caviar le ha pedido a Popolizio que presente la candidatura del actual TC Eloy Espinosa a la CIDH (Corte)? Eloy controla cuatro votos de siete en el TC. Su agradecimiento en estos momentos sería clave.

-¡Ay, Mechita! ¡Qué poca muñeca política tienes, qué ‘naive’ puedes ser! Pudo voltear esta situación y sale con esas tibias declaraciones a mitad de camino. Si te peleas, peléate. Si apoyas, apoya. No hay término medio. Y ese candor de pedir diálogo para llegar a 2021. ¡No tiene remedio!

-Tips para evacuar en 2020 o 2021: Grecia otorga la residencia automática por la compra de un inmueble que supere los 250 mil euros. Es la residencia europea más barata.