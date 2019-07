Meche en su hora decisiva

Esta es la hora más importante en la vida de Meche Aráoz: si es patriota y quiere que esta pesadilla acabe, debe ofrecer públicamente su renuncia, sujeta a que Vizcarra la imite. Nada más.

-Ayer La República incursionó en el golpismo más abierto con esa portada: “Clamor ciudadano, presidente cierre el Congreso”. Los Mohme han sido velasquistas y rojos desde el difunto patriarca (aunque posean el departamentazo 404 en la Trump Tower II del 15901 Collins Avenue, situado en la exclusivísima zona de Sunny Isles, Miami. Así cualquiera es rojo.

¿Habrán invitado allí alguna vez a Ángel Páez o Charlie Castro? Porque su camarada y colega Sigrid Bazán sí va seguido), así que no me extraña ese poco apego a la democracia cuando el otro lado no le gusta. Además, algunos de ellos piensan que Montesinos asesinó al patriarca con un cambio de medicamentos cardiacos, así que odios hay.

Pero esa portada es sencillamente inaceptable y repudiable. Entiendo a los semanarios y a los columnistas caviares o sobones que aconsejaron ese cierre antes del discurso, cuando aún existía la posibilidad de invocar (sin ningún sustento en mi opinión) que no se le había dado la confianza al Ejecutivo por los cambios en la inmunidad congresal. Como entiendo también a la prensa oficialista que le hace el juego a Vizcarra con sus portadas y editoriales; es una opción válida. El Congreso ha resultado una desgracia y soy tan feliz como muchos de que tanto el incompetente pleitista de Vizcarra como este Congreso se vayan (aunque sospecho que lo que vendrá será aún peor), siendo la solución que Vizcarra y Aráoz renuncien, Olaechea asuma y en 60 días tengamos elecciones. ¡Pero golpismo no! Según me explican, aquí se aplican los artículos 316 y 349 del Código Penal (apología del delito y conspiración para motín).