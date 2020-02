-Aquella creencia de que “la gente no es tonta” no se aplica en el Perú para nada. Miren la encuesta de Datum de ayer. ¿Qué ha hecho Vizcarra para tener un 63% de aprobación si es un pésimo gestor, carece de liderazgo, apenas balbucea lugares comunes, la economía está parada, está también con roche con su constructora y mantiene a Edmer Trujillo mientras bota ministros a cada rato? ¿Cómo el sector A le puede dar 73%? Se supone que son los más educados y mejor alimentados (eso confirma mis sospechas de que son homocigóticos por endogámicos).

La reconstrucción del norte debe ir maravillosamente, pues es donde más aprueban a Vizcarra (69%). Y solo una minoría pensante (34%) apoya que se ejecute Tía María, cuando nuestro país necesita más que nunca inversión para descongelar su economía. Menos producción de cobre (nuestra primera exportación), menos dinero. ¿Tan difícil es de entender? Sigan votando por Frepap en Lima y Antauro en el sur. ¡No me decepcionen! Es decir, con la matanza que la izquierda generó en la sierra sur, deberían odiarles a muerte. Pero no: o votan por la izquierda o por un fascista psicópata que mató policías y eructa barbaridades. Tienen lo que se merecen. No se quejen.

-El excontralor y ahora congresista Alarcón es repudiable, pero alucino cómo a este acérrimo enemigo de Vizcarra ya la Fiscalía le acaba de poner la puntería. En política no hay casualidades...

-Hasta Mávila criticó ayer a los fiscales en su columna. Chincha y AAR siguen incondicionales.