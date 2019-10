-Como bien resaltó ayer EC en su editorial: el presidente de facto pide que le abran proceso a Olaechea a las 13:53 y el obediente procurador Cosavalente lo hace a las 15:42. Qué asco que son…

-Lindas las preferencias del “electarado” peruano en estos momentos para presidente de nuestro “país”: un actor, un arquero, un iluminado “light” y la secretaria de Nadine en las agendas… Y Del Caviar a toda vitrina. Igual, aún es muy temprano, por más que algunos coleguitas y la caviarada se entusiasmen tanto con Del Caviar. Ya se verá que Forsyth no ejecuta casi nada de su presupuesto, se recordará que Verónika era la secretaria de Nadine y que no ha chambeado en su vida más que en un MacDonalds en Francia, que Guzmán regalaba ‘wafers’ por firmas y que Del Caviar fue un gestor inútil como premier. Además, solo quienes tengan dinero propio podrán financiar una costosa campaña electoral. Y esos por el momento son los acaudalados Acuña y Raúl Diez Canseco. Ojo que Acuña podría ocupar el vacío que dejaría el debilitado fujimorismo, especialmente en el norte, un buen caladero de votos. Sus líos internos le son irrelevantes: él es el dueño del circo allí.

-Tras esta revelación de Panorama, la primera baja de este primer gabinete del presidente de facto debería ser el funcionario Jorge Meléndez (no uso el término constitucional “ministro” porque son fácticos) y congresista, pues se supone que estamos en el gobierno de la hipermoralidad y este señor metió a la madre de su hijo a trabajar en el Congreso. Ahora, seguramente no pasará nada. A Vizcarra no le sobra la gente para reemplazos, Meléndez ya sacó la caradura, la prensa oficialista no hará líos contra un funcionario vizcarrista y por este tipo de cosas no pasa nada. Si no, pregúntenle a ‘Lechuzón’ Alva Orlandini o a Fernando Tuesta.