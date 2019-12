-Totalmente al margen de si Keiko sea o no la peor de las villanas… ¿no resulta una tremenda “casualidad” que los comprometedores testimonios de Salaverry y Camayo al fiscal Pérez contra ella se filtren a los medios justamente tras muy poco tiempo de que el TC dispuso su libertad? No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece pésimo que información reservada de la Fiscalía sea utilizada políticamente para demoler a adversarios políticos, me es un escándalo que esta información sea soltada en momentos claves y a dosis calculadas. Si bien los medios hace tiempo le están siguiendo el juego a este fenómeno deplorable, tampoco se les puede culpar porque es noticia. Esto viene ocurriendo impunemente y desde hace rato, pero a las máximas autoridades del MP les importa un comino. Such is life in the tropics…

-El fallecido e iconoclasta columnista Andrés Bedoya Ugarteche (“La Ortiga”) escribió –años atrás y a propósito de las denuncias– contra el general Donayre, que los militares chilenos no deberían gastar plata en comprar armas para enfrentar al Ejército del Perú, sino limitarse a usar esos recursos para adquirirle directamente la gasolina en caso de un conflicto. Lamentablemente, una vez más se repite ese ya casi usual delito de robarse los combustibles en nuestros ahora “mandiles rosados y gasolineros”. De vergüenza ajena.

-Ha pasado un año exacto del teatro ese que tuvimos de referéndum y aún no tenemos constituida a la Junta Nacional de Justicia que se supone debió salir de allí. Después no me vengan a decir que Vizcarra no es un inútil…

-Mario Vargas Llosa escribió La civilización del espectáculo para criticar la liviandad y frivolidad que asola a la cultura actual y termina yendo esta semana al programa Masterchef. ¡Las burlas que le han hecho en España!