LR contra IDL y fiscalía

César Romero es el reportero judicial estrella de La República (LR). Caviarazo y competente, sus fuentes rojicaviares siempre le han generado notas interesantes (aunque con los sesgos y odios típicos de LR). Por eso ha generado mucha inquietud una serie de tuits que publicó y que ayer borró. Claramente, vapulea al IDL, el MP y a muchos coleguitas. Se entiende de estos mensajes que Romero denuncia un uso político –dirigido y manipulado– de la lucha anticorrupción. ¡Romero me da la razón!

Transcribo: “La información convertida en una simple moneda. Han superado a Vladimiro Montesinos. Provecho, amigos, pero no cuenten conmigo. Eso me asusta y me asquea. Tengo que decirles no. Así no. Con todo el riesgo y perjuicio que eso supone. Lejos, pero libre”. Va otro: “Como periodista, seguí procesos contra la red Fujimori-Montesinos. Hoy, con muchas dificultades, sigo el caso Lava Jato. El error de fondo se repite. Se creen superhéroes, pero ni un solo líder. Ni un solo cambio real se percibe. Si una ONG monetiza la lucha anticorrupción”. Y otro: “En los últimos 30, 40 años, ni el fujimorismo, ni el antifujimorismo, ni los héroes contra la corrupción han logrado formar un partido político. A lo mucho, los héroes y sus creadores nos han regalado ONG. Pero eso no nos sirve. La democracia sigue escuálida”. Y otro: “En la lucha contra la corrupción no sirven los héroes ni los creadores de héroes. Nos hacen creer que su trabajo es suficiente y el único posible. La corrupción solo cambia de nombres, se enmascara, mientras nos distraemos con los héroes”. Y otro: “Políticos que ante la falta de partidos políticos operan desde los medios de comunicación. Periodistas que ante la ausencia de políticos, actúan e influyen políticamente. Difícil diferenciar. Difícil competir. Se confunde todo”.