LR contra el Congreso

-En los discursos que Stella Mohme y Víctor Hurtado dieron el otro día en honor a César Lévano debió también resaltarse que este es director de un medio de propiedad del polémico padre del detenido Martín Belaunde Lossio y que, además, este encarcelado usó ese medio y otros iguales de provincias para sus andanzas. O recordar cómo Lévano abandonó a su mentor Zileri y a Caretas en uno de los más duros momentos para la revista durante el velasquismo. Lévano maestro…

-Que el Ministerio de Trabajo condecore hace poco a Huamán de la comunista CGTP con su máximo galardón indica que en este orate “país” lo que más se valoran laboralmente son… las huelgas. Se nota que el filosofal abogado izquierdista que han nombrado como ministro –¿han leído sus respuestas intelectualoides en cada entrevista?– sintoniza mucho con el rojerío.

-¿Qué busca La República y Mohme con titulares como los de ayer? ¿Demoler al Congreso? ¿Buscar su cierre? Porque no me digan que ese encabezado principal de este último lunes de abril era de interés para el lector promedio, que “41% asocia al Congreso con la corrupción” es una portada vendedora y que no existían un millón de temas más para abrir un diario que ese dato estadístico y esa frase seca. Ya tengo tiempo en el negocio y esa es claramente una portada con una clara intencionalidad política, no informativa: es una portada destinada a dañar específicamente a una institución del Estado (al margen de que allá adentro estén haciendo todo lo posible para hacer eso), básicamente porque el partido mayoritario no es del agrado de Mohme y su gente.

Por otro lado, se percibe claramente que ya La República se ha puesto la camiseta morada de Guzmán para 2021, aunque no dejen de tener a la Mendoza y el rojerío como su amor más profundo.