Los caviares dominan el Perú

Nuevamente, la caviarada ha capturado un resorte de poder clave en nuestra justicia: la Procuraduría General, donde ha sido nombrado A DEDO un típico abogado de la argolla caviar de la PUCP, escogido digitalmente por la ministra de Justicia, aquella señora inolvidable del “modo Navidad” y de una bajísima autoestima, para la felicidad de su jefecito Vizcarra. Recordemos que hace poco la caviarada también ha conseguido la mayoría en la Junta Nacional de Justicia, con el descaro de que incluso su sumo pontífice Diego García Sayán integra el comité consultivo. Así, los caviares ya controlan el TC, el MP, el Minjus, casi todo el funcionariado de la DP y gran parte del PJ (al que terminarán de capturar dentro de no mucho tiempo con la JNJ), amén de su llegada invencible externa a las dos CIDH (comité y comisión). No les ligó controlar el Congreso con su apuesta por el Partido Morado, pero ya allí han metido un buen número de operadores, amén de haber convencido a los distritos pudientes (San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, etc.) de que ellos les representan porque son “G.C.U.”. Súmesele a esto el dominio que tiene la caviarada sobre los medios de comunicación, la academia y las ONG (¡el IDL manda!) para estimar la fuerza descomunal que la caviarada mantiene sobre nuestra sociedad, particularmente entre los “millennials”.

Además, se han quedado con la cancha libre al haber demolido absolutamente a sus más encarnizados rivales políticos (FP, Apra, Solidaridad), ayudados por la torpeza y corrupción de estos.

¿Próxima jugada, aparte de terminar de copar al Poder Judicial? Colocar a Salvador del Solar como el próximo presidente. Ya con un caviar directo como Del Solar en el poder, no un títere oportunista como Vizcarra, la caviarada terminará de capturar al Perú. ¡Migren!