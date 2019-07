Lindo partido

Estupendo triunfo peruano, más aún sobre nuestro rival futbolístico histórico. Una excelente inyección al ánimo. Como me comentaba un amigo, fue uno de esos días donde al Perú le salió todo bien, tal como el recordado Perú-Escocia del Mundial del 78 (el mejor partido peruano en un Mundial, porque el tan cacareado Perú-Brasil del 70 fue un té de tías por lo lento). Me pregunto lo que habría hecho Gareca con los extraordinarios jugadores del 78 o el 82, con Cubillas, Oblitas, Cueto, Muñante, Barbadillo, Uribe, etc.… Porque el finado Marcos Calderón era muy rudimentario como estratega (su 4-3-3 y poco más) y el brasileño Tim fue un gran entrenador hasta el Mundial del 82, donde se derrumbó anímicamente (por un tema conyugal), hizo experimentos absurdos (como el “puntero mentiroso”), no estudió a sus rivales nuevos (Camerún, que nos sorprendió tanto a todos) y dejó que los dirigentes desbaraten a un gran equipo, que lamentablemente terminó muy desunido (por el ingreso forzado de Cubillas a un team ya armado) y “quemado” físicamente (por una gira muy intensa al exterior). O un Gareca en lugar del torpe DT uruguayo Scarone, que manejó muy mal la relativamente fácil Eliminatoria para Alemania 74 (donde el dictador Velasco también hizo mucho daño al vetar al argentino Ballesteros para el arco), sobrándole gente.

De todas formas, Tim tenía un equipo que no tuvo Gareca y este ha sacado petróleo del carbón, formando un compacto juego colectivo efectivo en base a muy medianas individualidades. También nos ayudó el error del DT chileno de no salir a noquear con todo a Perú desde el arranque, que rara vez hemos sabido aguantar bien que nos adelanten muy rápido el marcador y tendemos a descomponernos (salvo excepciones, como con Bulgaria o Escocia en México 70 y Argentina 78).