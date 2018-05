Lean a Jaramillo

Les ruego que lean esto: https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/christian-sanchez-contratos-temporales-evidencia-politicas-laborales-miguel-jaramillo-baanante-noticia-518347. Encarecidamente. ¡Se los suplico! Esa breve y sencilla nota es la mejor explicación de lo que está sucediendo con el empleo formal en el Perú. Creo que hasta un rojo (por lo general, no son muy inteligentes; si no, no serían rojos) lo va a entender tras leerlo.

- ¿No admiraba tanto Humala a Velasco y a Chávez? ¿Lo que han hecho con él no era lo mismo que hizo su tan admirado Velasco con muchos? Que sienta en carne propia lo que es que te quiten tus cosas y tus derechos. A todos los rojos les quitaría todas sus cosas sin compensación y a la mala por un trimestre. O les mandaría seis meses a vivir a Venezuela. Así hasta fanáticas como Glave se curarían del rojerío.

– Y la presión tributaria ha subido este verano de 13.9% a 15.3% gracias a la minería. ¿Entenderán alguna vez que sin minería este “país” no existiría? Ya Chile está creciendo más del 4% mensual, gracias a la minería (y a Piñera, que no es un “bluff” como PPK).

- ¿Los garantes Mario y Álvaro Vargas Llosa no van a venir a defender a su recomendado Humala? ¿Morgana no va a marchar junto a sus amiguitas “progres” artistas? Que les presten el departamento de Barranco para que vivan allí. ¿No nos recomendaron entusiastas a Toledo, Humala y PPK? ¿Guzmán para la próxima?

-“Somos pobres, seámoslo siempre. El cobre bajo tierra y el petróleo bajo el mar eternamente...”. Así debería comenzar el himno nacional. No se preocupen: Cajamarca será riquísima con sus quesos caseros y la costa norte con la pesca artesanal en peque-peques. Es que la izquierda quiere tanto a los pobres que siempre está viendo cómo crear más de ellos. Y en gran cantidad.