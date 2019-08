¿Le tratarán igual que a CSM?

-¿Es correcto, ético, normal que se le pregunte en encuestas al público sobre si determinado personaje debe estar preso o no, sea Toledo o Keiko? ¿Los sondeos y no los jueces ahora determinan la culpabilidad en el Perú? ¿Eso no es “justicia popular”? ¿“Libero a Barrabás” no fue tampoco una encuesta in situ de Pilatos? ¿No suena raro que se inquiera eso precisamente en vísperas de la vista de la causa de Keiko? ¿Los jueces no se sentirán presionados? ¿Y tendrá el mismo trato benigno que César San Martín (CSM) este secretario general del PJ que le pidió también un favor al encarcelado juez Walter Ríos? Porque a CSM hasta ahora nada… Y un procurador denunciando a otro procurador… Y los partidos políticos acusados de ser organizaciones criminales... Y los indultos se revierten... Y las elecciones se adelantan cuando le sale del forro al presidente. Y las focas le aplauden y el populacho ruge y las waripoleras le bailan… Todo lo anterior solo se ve en el Perú. Qué bananeros que somos (con perdón de los bananeros).

¿Escribirá algún comentario mi vecino sobre estos US$500 mil que Odebrecht acaba de confesar que le entregó a su exlideresa Susana Villarán? ¿Mónica Sánchez, Gustavo Bueno y Thorsen la visitan en prisión? ¿O el resto de “artistas” que cruzaban los brazos sobre el pecho? ¿Están con ella en las buenas y en las malas? Tampoco he escuchado decir nada a la locuaz Verónika Mendoza sobre la condena a su camarada y casi socio electoral Cerrón. No se oye, padre…

-¡Pésima costumbre esa de mezclarse los periodistas con los fiscales en eventos públicos como expositores simultáneos! Tal promiscuidad les hace perder distancia y refuerza la impresión de que estos fiscales tienen algunos coleguitas de caseritos para soltar las “primicias” que les interesan.

Arcadas...