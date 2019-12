-Ojalá que en nuestro norte no se prolonguen lluvias como las sucedidas ayer, más aún con una reconstrucción tan incipiente tras el fatídico Niño costero: la muy poblada Piura en especial está muy vulnerable. Vizcarra debe estar particularmente nervioso de que las cosas se agraven, pues ya tiene casi dos años de presidente y la reconstrucción siguió a paso de tortuga bajo su mandato. Aquí sí no va a poder echarle la culpa al Congreso que cerró o a terceros (aunque es muy probable, conociéndole, que cargue contra gobernadores y alcaldes). También para sus escuderos mediáticos les sería muy difícil defenderle (aunque me imagino que muchos colaborarán entusiastas en la previsible cortina de humo que el oficialismo echará de persistir las lluvias).

-Fiscales locuaces, acusados callados… ¿Por qué se impone que un acusado no pueda declarar contra su caso, mientras que los fiscales hablan sobre todo lo humano y lo divino? Hizo bien el PJ en amparar la libertad de expresión y de defensa de uno de ellos. Hubiera sido bárbaro que le regresen a la prisión preventiva por solo defenderse mediáticamente.

-Patéticas las razones que este JNE ha usado para dejar fuera de carrera a Cillóniz, Isaac Humala, Quintanilla y varios candidatos más, por formalismos en un país donde lo más fácil es caer involuntariamente en la informalidad por tanto desorden en general. La más cojuda de las razones es no haber declarado algún auto a tu nombre. Pero sí dejan pasar el video de Virgilio Acuña en donde se fusila a adversarios. El JNE es permisivo con lo importante e implacable con lo muy accesorio.

PD: Por enésima vez: no participo en redes sociales. Son impostores. Es que es muy difícil cerrar las cuentas de gente que usa tu nombre e imagen sin permiso porque Twitter y otros les dan mucho margen de acción.