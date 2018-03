¡Ya Lay está muy “tío”!

- Nuevo Perú y la CGTP respaldarán a Maduro en Lima. ¡Excelente, que se embarren solitos! Después no se hagan las víctimas, ni caigan en el negacionismo, típicas reacciones de la izquierda peruana.

- Uno lee ayer a Walter Albán en LR y parece decir –a contrario sensu– “los caviares no podemos perder el control del TC si dejamos que salga Eloy”.

- Tengo el máximo de los respetos por la gente mayor, pero definitivamente creo que sería una mala idea elegir a Humberto Lay como alcalde de Lima, dado que asumiría el puesto con 84 años a cuestas. El mismo PPK es el más claro ejemplo de que ese tipo de funciones ejecutivas, tan demandantes, ya no son para una determinada edad.

- Tito Borea se relame con esta nueva aparición ante los reflectores en defensa de PPK. Ex aprista, ex pepecista y ex toledista, Borea nunca tuvo el protagonismo político que siempre buscó (sacó 0.2% en las elecciones presidenciales de 2006). Tal parece que los flashes pueden más que su molestia con PPK por el indulto a Fujimori.

- Una delicia que los asesinos de las FARC solo hayan sacado 80 mil votos en las últimas elecciones congresales colombianas. Eso es incluso mucho para esa basura.

- Me confirman que Ismael Noya hace años que no pertenece al Estudio Echecopar. Y si se me pasó la mano, las disculpas del caso. ¡Pero ya hinchan mucho estas sermoneadas de que unos son los buenos-buenos y los otros somos los malos-malos!

- No sé si el DT Marcos Calderón se “echó” ante Argentina en 1978, como afirma Velásquez. Pero es muy cierto que la alineación y los cambios peruanos en ese partido fueron MUY raros. Se acusa también a Muñante, pero ojo que este mandó la bola al palo (ver jugada aquí ) recién comenzado el partido.

-¿Y cuándo sale el censo?