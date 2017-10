Lavada rochosa de cerebro

Conversando con un universitario, le pregunto si aún en Letras de la PUCP les enseñan el épico curso “Realidad Social Peruana” (RSP), que llevé allí hace muchas lunas y que era una lavada roja de cerebro a mil voltios, orquestada por el difunto Henry Pease.

Me dijo que sí y me trajo sus dos separatas. ¡RSP es aún peor que en mi época! ¡De 35 autores centrales para leer en el curso, 32 son rojos o caviares! Solo tres claramente no lo son: De Soto, V.A. Belaunde y Haya (pero ojo que es el Haya de los comienzos, el más rojo de su trayectoria).

Así, los chicos leen allí aplastantemente a Pease, Ames, Burga, Flores Galindo, Malpica, JCM, Thorp, Carlos Franco, Pepe Mujica, Durand, Sinesio, Remy, Vergara, etc.... en ese curso. Doy ejemplos puntuales. Para entender al periodo del terrorismo, solo les hacen leer la CVR y un texto de la ONG roja DESCO… Para los 90, tres textos de los autores rojos Pease, Gonzales de Olarte y un combo (Ames/Roncagliolo/Sinesio y Bernales).

Para de 1919 a 1968, solo ponen dos autores locales rojos (Pease y Franco) y una caviaraza extranjera (Thorp)... Para de 1968 a 1990, te ponen a tres autores locales rojos (Pease, Durand y Carlos Reyna), otro extranjero rojazo (Hinkelammert) y un caviarazo gringo (Lowenthal). Para los años peruanos posteriores a la caída del fujimorato, te ponen puro rojo (Sinesio, Ames, Pease, Cotler, etc.…), con el caviarón Vergara como el más moderado. Y Pease está omnipresente: aparece en cinco temas de nueve que tiene el curso. Como bien decían en mi época: “RSP es el Evangelio según San Henry”.

RSP sigue siendo la lavada roja de cerebro más concienzuda que se aplica a jóvenes sin mayor bagaje político. Padres, después no se asombren si el chico comienza a soltar rojadas en la casa, vota “Vero” y se va a marchitas.