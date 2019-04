¿LAC antes que Villarán o GyM?

Advertencia: escribo de acuerdo a lo aún trascendido desde Brasil. Antes de analizar a Barata, quiero dejar constancia de que me extraña sobremanera estas postergaciones con Pinheiro de OAS. ¿Se buscaba que Barata sea el único protagonista del día? Sindéresis: (DRAE) Dícese de la capacidad natural para juzgar rectamente. Me muero de ganas de ver las portadas en papel y radiotelevisivas hoy, porque NO es lo mismo que te entreguen unos US$200 mil para una campaña electoral (Alva Castro y Lourdes Flores, que ni ganó) a que te den US$3 millones siendo una funcionaria pública (como Villarán), que además firma millonarios contratos con el aportante y… ¡le agradeces! O que se confirme que el Sr. Graña y su empresa GyM estaba perfectamente al tanto de los sobornos. O que le hayan dado dinero a un triunfador y contratista Humala en 2011. O que AÚN (enfatizo ‘aún’) no han cazado al difunto García (eso podría ser hoy con Barata y Metro I).

¡Villarán o GyM son el gran titular! Lo primero es un aporte irregular, nada más. Eso no es para nada “lavado de dinero” o “coima anticipada”, como tan abusivamente fabula ese endiosado fiscal Pérez. ¡Lo otro hiede a coima! Vamos a ver cómo reaccionan la coordinadora Anel Townsend, las regidoras villaranistas Marisa Glave e Indira Huilca, Mohme y su LR, el IDL, la caviarada, Mónica Sánchez, Gustavo Bueno, Thorsen y todos esos “artistas” de la revocatoria, etc. También me muero de ganas de leer lo que escribirá hoy mi vecino Augusto Rey sobre Villarán, con quien colaboró estrechamente como asesor en la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la municipalidad limeña, oficina donde se vieron los contratos con Odebrecht y OAS.

-Murió J.J. Muñante, un grande del fútbol. Este J.J., a diferencia de otros, nunca me decepcionó.